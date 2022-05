Ivan Perisic diventerà a giorni un nuovo giocatore del Tottenham . Il croato ha deciso di rifiutare l'offerta di rinnovo dell'Inter e lascerà i nerazzurri a parametro zero. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, nella stagione 2021/22 il peso del croato a bilancio è stato pari a 12.514.945 euro, tra la quota di ammortamento pari a 3.264.945 euro e uno stipendio lordo da 9,25 milioni di euro (per un salario netto da 5 milioni di euro).

Con queste cifre Perisic è stato il terzo calciatore più costoso della rosa nel 2021/22, dietro solo a Barella e Correa. L’Inter, in caso di rinnovo, avrebbe dovuto iscrivere a bilancio solamente il costo dello stipendio per Perisic. Si dovrà attendere la fine del mercato estivo, con il saldo tra giocatori in entrata e in uscita, per capire l'effettivo impatto dell'addio del croato nel bilancio nerazzurro.