Il Milan spazza via anche l'ostacolo Verona dal suo cammino verso lo scudetto e si avvicina sempre più al tricolore: la doppietta di Sandro Tonali e il gol di Alessandro Florenzi permettono ai rossoneri di rimenere padroni del proprio destino, con due punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi, vincente in rimonta a San Siro contro l’Empoli. Quando mancano 180 minuti alla fine del campionato, e con quattro punti da conquistare per la matematica, i betting analyst vedono nettamente avanti i rossoneri, offerti a 1,38 su Planetwin365 e 1,45 su 888sport.it per il titolo di campione d’Italia, mentre la rimonta dei cugini nerazzurri è proposta invece tra quota 2,70 e 2,80. Occhi puntati già alla prossima domenica, con il Milan in campo alle 18 in casa contro l’Atalanta e l’Inter impegnata nel posticipo serale in una calda trasferta a Cagliari, in una serata che potrebbe essere già decisiva per il ritorno al titolo dei rossoneri undici anni dopo l’ultima volta.