La mischia in vetta alla classifica spinge in quota solo l'Atalanta, che dopo essere passata da 17 a 7,50, ora scende da 6,75 a 5,50 su Snai come possibile vincitrice dello scudetto, come riporta Agipronews. Le principali favorite dei bookies restano comunque l'Inter e il Napoli: i nerazzurri pagano 1,95 la posta su Planetwin365, mentre il tricolore azzurro è offerto a 3,50.

Sale invece la quota della Juventus, passata da 6,50 a 8,50 su Better, mentre Lazio e Fiorentina sono in lavagna a 15 e 34 volte la posta. Lo scudetto del Milan è invece dato a 26.