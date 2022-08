Le gerarchie dello scorso anno e i colpi di mercato hanno portato i quotisti di Loginbet a stilare le loro preferenze su chi vincerà lo Scudetto . In prima fila a braccetto a quota 2,70 ci sono Inter e Juventus mentre più arretrato troviamo il Milan campione d’Italia in carica a 4,50. Con una piccola speranza di rientrare anch’esse nella lotta per il titolo, ma più verosimilmente impegnate nella qualificazione alle prossime coppe europee troviamo in ordine di quota la Roma di Mourinho, il Napoli di Spalletti, l’Atalanta di Gasperini, la Lazio di Sarri e la Fiorentina di Italiano.

Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, alla vigilia del campionato le squadre che dovranno sudare la salvezza sono Spezia, Salernitana, Empoli e le neopromosse Lecce e Cremonese. Più chance di rimanere in A invece per il Monza di Berlusconi che ha rinforzando la squadra con gente del calibro di Cragno, Ranocchia, Pessina e Caprari.