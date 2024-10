Continua a scendere la quota scudetto del Napoli, primo in vetta alla classifica con due punti di vantaggio sull'Inter. Il titolo dei partenopei - riporta Agipronews - si gioca ora a 3,50 su Planetwin365, in calo rispetto al 4,50 di settimana scorsa (a inizio stagione la quota era 5,50). In pole rimangono sempre i nerazzurri campioni d'Italia a 1,66 su bet365 e William Hill, mentre la Juventus è ora la terza forza a 5,80 su 888sport. Più lontane Milan (a quota 11) e Atalanta (a 26).