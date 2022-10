Con Romelu Lukaku e Joaquin Correa ai box, per la partita di domani contro il Sassuolo giocoforza Simone Inzaghi punterà ancora su Edin Dzeko, a segno nel successo dello scorso anno e ora a 2,40 nelle scommesse sui marcatori per il match coi neroverdi. Lautaro Martinez si conferma davanti a tutti a 2,30. Sul fronte emiliano si fanno avanti Andrea Pinamonti a 3,65 e Kristian Thorstvedt a 5,75. Due i rigori assegnati nell'ultimo incontro in terra emiliana, uno per parte: stavolta, l’assegnazione di un penalty nel corso del match pagherebbe pagherebbe 2,68. Sul versante cartellini, invece, i nomi più a rischio secondo gli analisti sono Maxime Lopez (2,45) e Nicolò Barella (2,75).