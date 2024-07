Quale futuro per Domenico Berardi? Dopo la retrocessione del Sassuolo in Serie B, i club di Serie A hanno messo nel mirino il fantasista neroverde. Come riporta Agipronews, in vantaggio c'è la Juventus che da anni ormai lo corteggia: su Sisal il suo passaggio in bianconero si gioca a 2,50.

Più indietro le altre pretendenti tra cui il Bologna: la destinazione rossoblù paga 6 volte la posta. Si sale a 7 su Goldbet per Milan e Lazio. Anche l'Inter potrebbe inserirsi nella corsa: al momento l'ipotesi nerazzurra è in lavagna a 10.