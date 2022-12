Manca poco alla ripresa del campionato di Serie A, in programma mercoledì 4 gennaio con il bog match tra Inter e Napoli. Proprio i partenopei, primi in classifica, devono difendere la vetta e sono già ampiamente favoriti per la vittoria dello scudetto: per le quote di Betitaly un successo a fine stagione della squadra di Spalletti paga appena 1,50 volte la puntata. A seguire troviamo il Milan (a 6,50), subito dopo Inter e Juventus (entrambe quotate 7,50). Pochissime per la Lazio (quota 35,00), così come Roma e Atalanta a 50,00.