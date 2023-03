Servirà un'altra Inter rispetto a quella vista venerdì in casa dello Spezia per festeggiare l'accesso ai quarti di finale di Champions League. I nerazzurri, ospiti del Porto, devono difendere l'1-0 ottenuto nel match di andata a San Siro, obiettivo ampiamente alla portata per i quotisti di William Hill, che vedono a 1,30 la qualificazione degli uomini di Simone Inzaghi contro il 3,10 del ribaltone portoghese. Per quanto riguarda invece i 90 minuti di gioco, c'è molto più equilibrio ma le quote premiano ancora l'Inter, 2,60, contro il 2,70 del successo casalingo. Sale a 3,40 un pareggio che sarebbe ben accetto in casa interista.