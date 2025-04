Stati d'animo contrapposti, tra Barcellona e Inter, per questa semifinale di andata di Champions League. I blaugrana sono reduci dall'entusiasmante vittoria contro il Real Madrid in Coppa del Re, i nerazzurri hanno perso contro la Roma la terza partita di fila e vedono lo scudetto a forte rischio, dopo l'eliminazione in Coppa Italia. I bookie puntano convinti sulla squadra di Hansi Flick: l'1 si gioca a 1,60 su Snai e Planetwin365, mentre pareggio e vittoria dei campioni d'Italia di Simone Inzaghi sono in lavagna nell'ordine a 4,25 e 4,90. Ancora più bassa la quota per il Barcellona qualificato alla finale: 1,50, mentre la qualificazione dell'Inter due anni dopo Istanbul è vista a 2,60.

La squadra catalana, che vanta cinque Champions League nella sua bacheca, è anche la principale accreditata per il trionfo finale per i bookie: su 888sport è proposto a 2,95 il successo finale dei Culé, la cui ultima vittoria risale al 2015, mentre l'Inter è ritenuta la vincitrice meno probabile tra le quattro squadre rimaste in lizza: il titolo ai nerazzurri, che l'ultima volta lo vinsero nel 2010, è proposto a 5,40. Quasi allo stesso livello PSG e Arsenal - contrapposte nell'altra semifinale - che si giocano vincenti nell'ordine a 3,20 e 3,45.