L'Inter in campionato non sta rendendo come ci si potesse attendere e dopo la sconfitta di Bologna, la settima in Serie A, il futuro di Simone Inzaghi è stato rimesso in discussione. In tal senso, Sisal ha provato a fare le quote per potenziali candidati. La possibilità di allenare Lautaro e compagni fa gola a molti tecnici ma oggi, davanti a tutti, sembra partire Thiago Motta, protagonista con l’Inter del Triplete e allenatore emergente oggi sulla panchina del Bologna. Secondo gli esperti la possibilità vedere l'italo-brasiliano come nuovo allenatore nerazzurro è offerta a 7,50. Alle spalle dell’ex centrocampista azzurro si fa largo la candidatura di Antonio Conte, indimenticato condottiero dello scudetto del 2021. Il tecnico salentino non ha ancora rinnovato con il Tottenham e l’idea di tornare in Italia lo stuzzica non poco: Conte, in quota a 9,00 per dirigere ancora l’Inter, ritroverebbe gran parte del suo gruppo e potrebbe completare l’opera iniziata qualche anno fa.