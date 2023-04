Uscite dalla zona Champions dopo la penalizzazione tolta alla Juventus, Milan e Inter, prossime avversarie in Europa, vogliono tornare a far bene anche in Serie A. Per i campioni d'Italia, nella sfida a San Siro contro il Lecce, in pole il segno «1» a 1,50 contro il 7,50 dei giallorossi, vincenti in casa dei rossoneri solo una volta nel 1997. Nel mezzo il pareggio a 4. Tra campionato e coppa, Rafael Leao e compagni hanno ottenuto quattro Under 2.5 consecutivi: domenica in pole il quinto a 1,72 sull'Over 2.5 visto a 2.

A bassa quota anche il successo dell'Inter al Castellani di Empoli, dove non perde dal 2006. Su William Hill il colpo nerazzurro vale 1,52; sale a 4,20 il pareggio con il bis toscano, dopo la vittoria dell'andata, a 6,50. Lautaro Martinez, tornato al gol in Champions, vuole la rete numero 15 in campionato, proposta a 2,30 volte la posta.