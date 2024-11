Ad aprire la 13esima giornata di Serie A sarà l'Inter, in campo sabato alle 15 al Bentegodi per sfidare l'Hellas Verona. I nerazzurri - riporta Agipronews - hanno la quota più bassa di tutto il weekend: la vittoria esterna degli uomini di Inzaghi è in lavagna a 1,35. Il pareggio paga invece 5,25, mentre il segno «1» si fgioca a 8,00.