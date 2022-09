La sesta giornata di Serie A, che si incastra tra i primi due turni delle coppe europee, non propone scontri diretti ma offre all’Inter di Simone Inzaghi la possibilità di riscattare le ultime sconfitte contro Milan e Bayern Monaco. Le quote Snai offrono maggiori possibilità all’Inter nel match contro un Torino che arriva in un ottimo stato di forma a Sa Siro: segno "1" a 1,45, con il pareggio a 4,75 e il colpo granata a 6,50. Solo Over in questo campionato per Simone Inzaghi: ecco perché l’esito “alto” paga soltanto 1,60, con l’Under a 2,20. Meno distanza tra il Goal a 1,75 e il No Goal a 1,97.