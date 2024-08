La terza giornata di Serie A inizierà venerdì, quando l'Inter ospiterà l'Atalanta a San Siro per il primo big match del weekend prima della sosta. Anche se i nerazzurri di Inzaghi non sono ancora al top, gli analisti di Netwin consigliano di puntare sulla loro vittoria quotata a 1.70. Il gol segnato da entrambe le squadre è invece fissato in lavagba a 1.63.