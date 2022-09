Le ultime sconfitte di Inter e Juventus mettono in discussione il futuro di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Almeno secondo i bookmaker: per gli esperti di Sisal, infatti, entrambi gli allenatori rischiano il posto: l'esonero del bianconero è offerto a 2,25 mentre sale a 2,75 del nerazzurro, reduce dalla terza sconfitta in campionato.