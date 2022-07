Dopo gli acquisti di Lukaku, Onana, Mkhitaryan, Asslani e Bellanova, in casa Inter si iniziano a valutare le eventuali offerte in arrivo per i pezzi pregiati della rosa nerazzurra. Uno di questi potrebbe essere Denzel Dumfries; l'olandese, infatti, ha attirato l'interesse di alcune grandi d'Inghilterra come Chelsea e Manchester United con un suo eventuale addio, secondo i betting analyst di Planetwin365, che vale 2,85 volte la posta.