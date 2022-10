Dopo la vittoria dell'andata a San Siro, l'Inter rende visita al Barcellona questa sera nella prima gara del girone di ritorno di Champions League. Tre punti pesanti che potranno diventare anche determinanti per il passaggio del turno per entrambe le contendenti. Per la lavagna di BetFlag sarà un match ad altissima difficoltà per gli uomini di Simone Inzaghi, che si traduce in un moltiplicatore basso per l’1 dei padroni di casa a 1,43, particolarmente distante dal 2 della formazione italiana a 6,70 ma anche dall’X a 4,90.