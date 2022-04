Riparte dalla Dacia Arena l'inseguimento dell'Inter allo Scudetto, per il quale però non è più la prima scelta dei betting analyst. Il ko con il Bologna ha portato a 2,00 l'offerta per il secondo titolo consecutivo su Planetwin365, con il Milan ora avanti a 1,77. Un contraccolpo che però non influenza le previsioni per la trasferta di domenica contro l'Udinese, ora di vitale importanza per Simone Inzaghi e i suoi. Il tabellone concede comunque un ampio vantaggio ai nerazzurri (mai battuti negli ultimi otto confronti diretti), dati a 1,53 contro il 4,25 del pareggio e il 6,00 dei bianconeri, a caccia di un altro colpo dopo il blitz con la Fiorentina.