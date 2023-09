Milan e Inter impongono il loro ritmo al campionato. Dopo tre giornate le squadre di Stefano Pioli e Simone Inzaghi sono a punteggio pieno e non hanno mostrato nessuna debolezza alle avversarie, al punto che nei pronostici si prendono la prima fila per la lotta Scudetto. La Serie A va in pausa con i nerazzurri che sono proposti campioni d’Italia sulla lavagna scommesse di Betaland a quota 3.00, con i rossoneri che dopo la convincente vittoria in casa della Roma si avvicinano fino a 3.75.

Al contrario, il Napoli perde fiducia dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, inattesa visto le difficoltà incontrate dalla squadra di Maurizio Sarri nelle prime due giornate, e per i campioni d’Italia non cambiano certo gli obiettivi stagionali, anche se ora sono terzi tra i pretendenti al titolo per una quota di 4.50.