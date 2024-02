L'Inter vola a +12 sulla Juventus e chiude il discorso scudetto. Di questa idea sono i bookmaker, che ormai mettono a 1,01 la vittoria il ventesimo titolo nerazzurro in questa stagione. Per questo i betting analyst di Snai quotano già la corsa al trionfo nella prossima stagione. L'Inter parte ancora una volta favorita a 1,65, seguita dalla Juventus, in nel pieno di una stagione altalenante, offerta a 3,50.

Terza forza nelle quote, così come nel campionato attuale, è il Milan che insegue a 5, mentre sono più lontane tutte le altre contendenti: il Napoli di nuovo campione paga 10 volte la posta, la prima vera Roma del post-Mourinho si gioca a 15, mentre Atalanta e Lazio inseguono a 20.