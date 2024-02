Galvanizzata dal meritato successo in Champions con l’Atletico Madrid, l’Inter è pronta a rituffarsi in un campionato di Serie A che si appresta a vivere le gare della ventiseiesima giornata. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi all’orizzonte una trasferta in terra di Puglia allo stadio di Via del Mare, domenica prossina alle 18, per affrontare i giallorossi del Lecce. Disco verde ancora una volta degli analisti di BetFlag per un’Inter bancata favorita e 2 basso a 1,45, molto lontano dall’1 del Lecce a 6,75 e con l’X offerto sulla lavagna a 4,55.

Solo nerazzurri nella top ten della speciale classifica del probabile primo o ultimo marcatore con naturalmente Lautaro Martinez leadear a 4,25.