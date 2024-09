Dopo la netta affermazione casalinga sul Venezia, l'ambiente milanista è nuovamente sprofondato in un mare di dubbi e malumori a seguito del ko interno nel debutto europeo con il Liverpool. Dall'altra parte, l'Inter viene invece da due pareggi dal sapore molto diverso, quello scialbo e deludente di Monza e quello prezioso e incoraggiante di Manchester. Simone Inzaghi intende confermare la sua tradizione positiva nella stracittadina milanese, mentre Paulo Fonseca sogna un colpo grosso al primo tentativo, che potrebbe risultare decisivo anche per salvare la sua panchina.

Per i traders, l'esito del match pare destinato a confermare il trend dei recenti incroci.

Nerazzurri favoriti - In un confronto che lo scorso aprile consegnava ufficialmente il ventesimo Scudetto all'Inter, le previsioni di Betclic prospettano una nuova affermazione di Lautaro e compagni, quotata a 1.65 (per Sisal a 1.62). Il pareggio è dato a 4.07, mentre il successo del Milan è stimato a 5.05.

Cinquina interista il 16 settembre 2023 - Nell'ultimo precedente giocato al Meazza in casa degli attuali campioni d'Italia, la contesa si chiuse sul 5-1 e fu decisa dalla doppietta di Mkhitaryan e dai gol di Thuram, Calhanoglu (su rigore) e Frattesi. Inutile, ai fini del risultato, la rete del momentaneo 2-1 di Leao. Secondo Betclic, le emozioni sotto porta continueranno a essere protagoniste anche questa volta, considerato che l'Over 2.5, a 1.57, è ritenuto più probabile dell'Under 2.5, a 2.07.

Morata sfida Lautaro - Al suo primo derby, l'attaccante spagnolo punta ad andare subito a segno. La sua quota-gol Betclic è di 3.60, mentre la valutazione per Lautaro Martínez, spesso decisivo contro il Milan ma ancora in cerca della prima firma in questa Serie A, si attesta a 2.20. L'attacco interista sarà completato da Marcus Thuram, la cui gioia personale è stimata a 2.45, ma possibili colpi vincenti possono arrivare anche dal grande ex Hakan Calhanoglu, a 3.20, e da Henrikh Mkhitaryan, a 3.70. Dietro a Morata, invece, scaldano i motori Rafael Leao, con quota-gol a 4.25, Christian Pulisic, a 4.75, e Tijani Reijnders, a 9.50.