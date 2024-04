Lunedì sera è in arrivo il Derby di Milano tra Milan e Inter: in caso di vittoria della squadra di Inzaghi sarà scudetto. E i bookies vedono il Biscione come favorito: sulla lavagna scommesse di Betaland il segno 2 per i nerazzurri è a quota 2.04, mentre il pareggio viene dato a 3.50 e il segno 1 a 3.65.

I quotisti immaginano una partita più offensiva che difensiva: l'Under 2,5 è offerto a 2.03, mentre l'Over 2,5 è in lavagna a 1.67.