Quale futuro per Albert Gudmundsson? L'attaccante del Genoa è finito nel mirino delle big della Serie A, Inter e Juventus su tutte. Nell'ennesimo derby d'Italia di mercato, come riporta Agipronews, sembra essere la squadra nerazzurra la favorita per l'acquisto del trequartista islandese: il passaggio all'Inter è quotato a 2,75 su Better.

La destinazione Juventus, passata all'attacco nelle ultime ore, è lontana a quota 7,50 secondo gli esperti Sisal. Tra le due litiganti però potrebbe spuntarla il Napoli, con l'arrivo di Gudmundsson alla corte di Antonio Conte offerto a 5 volte la posta.