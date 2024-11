Tante squadre in vetta alla classifica distanziate da pochi punti ma, nonostante il mancato sorpasso sul Napoli, gli analisti di 888sport e Planetwin365 vedono il bis scudetto dell'Inter Inzaghi in pole tra 1,72 e 1,95, come riporta Agipronews. Gli azzurri sono i primi rivali a quota 3,50, mentre il miracolo dell'Atalanta scende ancora a 6,75, appena dietro la Juventus (6,50). A quota 23 c’è la coppia Milan-Lazio, mentre il sogno tricolore della Fiorentina paga 34 volte la posta.