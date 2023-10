La Coppa Italia entra nel vivo. Tra domani e giovedì si giocheranno i sedicesimi di finale che designeranno le squadre avversarie delle otto teste di serie che entreranno in scena dagli ottavi di finale.

In attesa di conoscere il tabellone definitivo, i bookmakers fanno le loro valutazioni sulla vincente dell'edizione 2024. In cima alle lavagne c'è il threepeat dell'Inter di Simone Inzaghi campione in carica, le cui quote riportate da Gazzetta.it oscillano tra 4.00 su Sisal e 5.00 su William Hill. Quote quasi identiche per la Juventus, che sale leggermente a 5.50 su William Hill, Bet365 e LeoVegas, ma resta a 4.00 su Sisal e a 4.50 su diversi bookmaker. La vittoria del Napoli è compresa tra 4.50 e 5.00.