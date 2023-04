Un netto successo per 0-2 in casa di un Benfica - fino a ieri imbattuto in Champions League - permette all’Inter di Simone Inzaghi di blindare la qualificazione alla semifinale, tredici anni dopo l’ultima esperienza nell’anno del Triplete. Un passaggio del turno praticamente scontato sia per gli esperti Sisal che per quelli Betflag che vedono i nerazzurri nella top-4 d’Europa a quota 1,05, contro un clamoroso ribaltone portoghese offerto tra 10 e 10,10 volte la posta.