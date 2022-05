Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? L’argentino deve trovarsi una nuova sistemazione dopo l'addio alla Juventus: per il bookmaker inglese Stanleybet, la destinazione Roma è in quota a 2,50, ma la favorita resta l'Inter a 1,85. Più attardate il Tottenham e l’Atletico Madrid (a 8), mentre il Milan è al banco a 10. Quota 15 per il Manchester United, 25 per il PSG, con Real Madrid e Barcellona fissate entrambe a 35.