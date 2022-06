Il Basilea non vuole mollare la presa su Sebastiano Esposito. Secondo il quotidiano svizzero Blick, la formazione rossoblu spera ancora di mantenere nelle proprie file il giovane attaccante di proprietà dell'Inter dopo una stagione tra alti e bassi ma dove comunque ha fornito un contributo in termini di reti. Il problema è che i due club rimangono molto distanti per quel che concerne le condizioni: ricordiamo che il Basilea vorrebbe un nuovo prestito mentre l'Inter penserebbe a monetizzare dalla sua cessione.