Evaporata la possibilità di acquistare Hakan Calhanoglu, che ieri sera si è blindato all'Inter spazzando via i rumors di mercato circolati sul suo conto tra Turchia e Germania nelle ultime ore, il Bayern Monaco porterà avanti l'infinita trattativa con il Fulham con l'obiettivo di ingaggiare Joao Palhinha. Secondo Christian Falk, giornalista della Bild, i bavaresi non offriranno più di 46 milioni di euro, bonus inclusi, per il centrocampista portoghese.