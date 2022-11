Come prevedibile, non c'è solo l'Inter a rimanere vigile sulla situazione di Jesus Vazquez, il 19enne esterno sinistro del Valencia. Secondo quanto appurato dal quotidiano spagnolo AS, anche il Benfica di Roger Schmidt segue con attenzione gli sviluppi della questione. Il tedesco lo voleva già al PSV Eindhoven e lo ha individuato come il perfetto sostituto di Alejandro Grimaldo, che potrebbe cambiare scenario nel prossimo mercato invernali. Due opzioni molto interessant che Vázquez analizzerà con il suo entourage nelle prossime settimane. Il progetto sportivo che gli sarà proposto farà la differenza.