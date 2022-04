Glen Hoddle, vecchia gloria del calcio inglese da giocatore e manager, oggi opinionista, ha parlato al Daily Mail della situazione di Lukaku. "Il pezzo mancante non ha nulla a che fare con Tuchel, non ha nulla a che fare con il modo in cui gioca il Chelsea. Deve guardarsi allo specchio e dire che deve ottenere il meglio da se stesso. Non è affatto vicino al giocatore che era da quando ha fatto l'intervista in Italia e ha avuto un infortunio. Non so se è abbastanza in forma - continua Hoddle -. Non mi sembra molto magro e in forma. Forse ha lavorato sulle cose sbagliate. Potrebbe aver lavorato sodo, ma potrebbe aver lavorato sulle cose sbagliate. Potrebbe aver fatto troppo lavoro in palestra, per esempio, ma non lo so.".