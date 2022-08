Alla vigilia dell'esordio stagionale casalingo contro lo Spezia, l’Inter ha dato il benvenuto ad Hisense Italia nella famiglia di partner nerazzurri siglando un accordo fino alla stagione 2024/25. Per l'occasione, Gianluca Di Pietro, CEO dell'azienda leader nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo, è stato accolto a San Siro, prima della rifinitura della squadra di Inzaghi, dall'ad Alessandro Antonello e dal Chief Revenue Officer Luca Danovaro: "Essere qui per questo motivo comporta una grande emozione - ha detto -. Al tempo stesso, però, da oggi abbiamo una grande responsabilità. Sarà una sfida che porteremo avanti con grande successo. Quella di Hisense è stata una scelta molto meditata, che ci ha portato a scegliere l'Inter in virtù delle grandi professionalità che abbiamo incontrato. Quella nerazzurra è una società ambiziosa, come la nostra e, inoltre, ha una delle migliori tifoserie al mondo".