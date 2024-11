"Mi sto divertendo molto a vedere questo campionato perché le squadre giocano davvero bene, segno che il calcio italiano è migliorato", ha detto l'ex Inter, Hernanes intervenuto a Sportmediaset, dove sulla lotta scudetto ha detto: Tutte le squadre di testa sono decisamente forti e vi spiego perché. L'Inter è una di quelle che giocano meglio in Europa e non solo in Italia. È una squadra che gioca ancora bene, i calciatori sono più o meno gli stessi eppure i risultati e le prestazioni sono meno incisive. E questo è soprattutto perché le avversarie sono migliorate tanto, sono salite di livello".