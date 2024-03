Thierry Henry esalta l'Inter di Simone Inzaghi. Lo fa intervenendo a Sky Sport UK, dopo aver esaminato la squadra del tecnico nerazzurro e anche il lavoro svolto precedentemente in biancoceleste.

"Ho seguito Inzaghi per tanto tempo, dalla Lazio. Se incontri l'Inter in una gara di Coppa sei nei guai. Abbiamo visto il Manchester City che ha dovuto lottare contro il suo 3-5-2 nella finale di Champions League. Quello di Conte era più un 3-4-3, di Inzaghi mi piace che se sei Arsenal o Manchester City hai la palla spesso. Se non sei in posizione, prendi contropiede. Se tu hai Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, quando hanno la palla sono abbastanza bravi da saper giocare. Hanno Lautaro che viene indietro e Thuram che copre lo spazio anche a sinistra quando non lo fa Dimarco o a destra quando non salgono Dumfries o Darmian. I gol contro Juventus e Milan quest'anno sono arrivati così".