In attesa che arrivino conferme sul suo arrivo, Henrikh Mkhitaryan convince la maggior parte dei tifosi nerazzurri che hanno risposto all'ultimo sondaggio di FcInterNews.it. A loro veniva chiesto se l'ingaggio dell'armeno da parte dell'Inter possa essere una buona idea in quanto calciatore esperto e di qualità, oppure sarebbe meglio evitare visti i costi e l'età avanzata (33 anni). Ebbene, alla fine ha prevalso e non di poco il consenso. Ecco l'esito finale del sondaggio.