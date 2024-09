Michael Henke, storico assistente di Ottmar Hitzfeld col quale ha vinto due Champions League con il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni del sito Wettbasis.com dicendo la sua sulla nuova edizione del torneo che sta per prendere il via col nuovo format a 36 squadre: "Abbiamo già sperimentato qualcosa di simile. Non un simil-campionato come sarà adesso, ma prima del 2003 c'erano già due fasi a gironi e se volevi arrivare in finale, dovevi giocare circa 20 partite o qualcosa del genere, quindi praticamente mezza stagione di Bundesliga. Sarà probabilmente più interessante perché semplicemente non ci sono così tante partite inutili dei gironi in cui nulla conta più; però il problema è che tutti finiranno col pensare ai avere bisogno di più giocatori perché ci sono più partite. Vedo la cosa in modo un po' critica, perché ad un certo punto la misura sarà colma. Non trovo questa modalità campionato poco interessante, però bisogna temere che questo nuovo format significhi che prima o poi verrà introdotto in modo subdolo il campionato europeo per club".

Henke parla poi delle varie partecipanti, spendendo belle parole per l'Inter: "Ho l'impressione che il calcio italiano si sia rafforzato nel complesso. E l'Inter in particolare sta assumendo un ottimo ruolo. I club italiani fanno ormai parte dei vertici della Champions League. Si sono rafforzati nuovamente negli ultimi anni ed è per questo che confido che l'Inter possa andare ancora molto lontano con la sua squadra e il suo allenatore esperto. Perché non tornare in finale?".