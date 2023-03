Intervistato dall'emittente belga RTBF, Eden Hazard torna con la mente all'eliminazione del Belgio dai Mondiali in Qatar per mano della Croazia, al termine di una partita contraddistinta anche dagli errori di Romelu Lukaku: "Per una questione di dettagli non abbiamo vinto. Lukaku, uno dei nostri migliori giocatori e uno che sa come segnare gol, non era al 100% dopo il suo infortunio. Kevin De Bruyne avrebbe potuto segnare un gol e fornire due assist. Tutti hanno detto che ha giocato una partita fantastica. Non ha funzionato nulla per noi. La nuova generazione utilizzerà quell'esperienza, proprio come abbiamo utilizzato le esperienze del 2014 e del 2016".