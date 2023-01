Un grande ex attaccante come Jimmy Floyd Hasselbaink, che ha vestito in passato la maglia del Chelsea, nel corso di un'intervista a Betway.com ha espresso il proprio parere su un eventuale ritorno a Stamford Bridge di Romelu Lukaku, attualmente in prestito all'Inter: "Un Lukaku in buone condizioni sarebbe un buon rinforzo per il Chelsea, ma se non ha la testa giusta e non ha voglia è meglio che non torni. Il problema di Lukaku è che ha giocato poco all'Inter a causa degli infortuni. So che ha ammesso di non voler giocare più nel Chelsea e se un giocatore si esprime così, il club non ha scelta".