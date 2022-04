Il capitano dell’Inter Samir Handanovic analizza così ai microfoni di Inter TV il match vinto oggi sul campo della Juve: "Le sensazioni sono bellissime, è una vittoria che ci voleva, era la partita giusta ed era decisiva per il prosieguo del campionato. È stata una grande vittoria e non vediamo l’ora di giocare le prossime gare. Il record di presenze? Non ci penso tanto adesso, magari quando smetterò di giocare ci penserò. Sono bei traguardi e bei pensieri”.