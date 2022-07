Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete', l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik ha risposto a proposito della situazione in casa Napoli: "Se è finito un ciclo? Sto leggendo delle cose e mi dispiacerebbe tanto se andassero via anche Mertens e Koulibaly. Perdere tre bandiere tutte insieme sarebbe molto deludente per i tifosi. Non dipenderà da chi verrà, ma la città deve avere dei simboli, perderne tre in un solo anno sarebbe bruttissimo. I tifosi vogliono sempre avere dei gioielli e dei simboli nella propria squadra, vedremo come andrà a finire".