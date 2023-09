Hakan Calhanoglu, Giovanni Di Lorenzo, Davide Calabria e Ciro Immobile sono i quattro protagonisti della campagna NOW per la nuova edizione della Champions League. La campagna, con l’inconfondibile tono NOW, prosegue il racconto: 'Questo è NOW'. L’offerta sport si unisce all’ampia programmazione di NOW, comprensiva dei migliori titoli del cinema italiano, delle Serie TV di successo internazionale e degli Show d’intrattenimento più acclamati. La campagna di comunicazione dedicata alle coppe europee è ideata dalla Sky Creative Agency. La pianificazione media è on air su TV e canali digital e social.