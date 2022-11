È già partita in quel di Malta la vendita dei biglietti per la prima amichevole dell'Inter nell'arcipelago del mar Mediterraneo. I nerazzurri sbarcheranno nell'isola di Malta domenica 4 dicembre e lunedì 5 affronteranno alle 18 la formazione locale del Gzira United presso il Tony Bezzina Stadium di Paola, impianto che è casa dell'Hibernians e ha capienza di 2.968 spettatori. I biglietti, messi in vendita da stamattina presso le sedi Inter Club locali, l'Inter Club PUPI Zanetti Malta, l'Inter Club Malta e l'Inter Club Gozo, hanno un costo di 40€ per qualunque settore.