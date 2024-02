Capitano del Manchester City che l'anno scorso si è laureato campione d'Europa per la prima volta nella sua storia, Ilkay Gundogan sogna di fare il bis con il Barcellona, ben consapevole che i catalani non partono con i favori del pronostico: "Sono sincero, vedo altre squadre con più possibilità e più esperienza di noi - ha ammesso il tedesco in un'intervista alla Vanguardia -. Però se ci qualifichiamo per i quarti di finale, entriamo in un terreno di gioco speciale. Chi si sarebbe mai immaginato l'Inter in finale lo scorso anno? Sono realista, ma so anche che sarà difficile per tutte le altre".