Sarà Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata, a dirigere il match di sabato all'Olimpico tra Roma e Inter. Per Guida si tratterà della terza partita stagionale coi nerazzurri: nei precedenti due incontri si sono verificati due pareggi, in casa col Bologna e nella sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Guida ha diretto 29 partite dell'Inter in carriera, con un bilancio di 14 vittorie, nove vittorie e sei sconfitte.