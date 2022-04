"Nella preistoria, oggi e tra centomila anni è molto difficile attaccare un 5-5-0, non ci sono spazi". Così Pep Guardiola dopo il faticoso 1-0 strappato dal suo Manchester City contro un Atletico Madrid che nell'andata dei quarti di finale di Champions pensò solo a difendersi. Una critica diretta alla quale Diego Simeone, tecnico dei Colchoneros, ha preferito sorvolare: "Non parlerò mai di quello che fanno i miei colleghi perché io cerco di mettermi sempre nella loro testa: non siamo tutti uguali, ognuno ha la sua forma mentis - le parole del Cholo ad Amazon Prime Video -. Il rispetto tra gli allenatori deve essere più alto, dal 2005 non ho mai parlato male di nessuno dei miei colleghi. Le parole di Sacchi e Van basten? Io parlo in generale, voi fate i nomi".