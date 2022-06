Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Grosso ha tracciato una personale linea di pensiero sul futuro del calcio italiano: "Ricostruire non è mai facile, ma è una cosa bella da provare a fare - ha detto -. I giovani forti secondo me in Italia ci sono. Dobbiamo avere il coraggio e la fiducia di credere nelle loro potenzialità. Siamo una nazione che ha sempre prodotto giovani talenti e ne continuerà produrre".