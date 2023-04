"Il solco tra Napoli e le altre, oltre i meriti degli azzurri, è causato dai tanti demeriti delle altre squadre: Inter, Juve e Milan dovevano avere punti in più.". Così l'ex tecnico della Fiorentina Angelo Gregucci ai microfoni di Radio FirenzeViola, soffermandosi poi sul match di San Siro: "La Fiorentina può vincere contro l’Inter. In questo momento i viola hanno il vento in poppa, possono fare tutto. Affrontare la Fiorentina ora non è come affrontarla tre mesi fa".