Angelo Gregucci, ex collaboratore del ct azzurro Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com della corsa per lo Scudetto. "E' un campionato dove non ci sono valori assoluti. Tra novembre e dicembre l'Inter sembrava ingiocabile, poi ha sbandato e si sono fatte sotto le altre. Paradossalmente la squadra di Simone Inzaghi si è riappropriata della propria forza vincendo nella partita giocata peggio, quella contro la Juventus. Gara che per prestigio e spinta emotiva ha dato tanto. Rovescio della medaglia, la Juve ha probabilmente giocato la sua miglior gara contro l'Inter perdendo immeritatamente. Il Milan sta facendo un grandissimo lavoro, complimenti a Paolo Maldini e a Stefano Pioli che hanno tenuto dopo le voci su Rangnick e valorizzato tanti singoli. Zlatan Ibrahimovic ha permesso ai giovani di pensare in grande. Il Napoli è una squadra forte che però dalla Coppa d'Africa in poi ha lasciato troppi punti in giro".